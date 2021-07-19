حوادث
اعتقال ضابطة بشبهة الرشوة
يشتبه في تلقيها مبالغ مالية مقابل التغاضي عن أنشطة محظورة أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عبر مكتبها الجهوي بالرباط، على وكيل الملك، صباح أمس (الأحد)، ضابطة شرطة بدائرة أمنية، في حالة اعتقال بشبهة الرشوة، بعدما وضعت رهن تدابير الحراسة النظرية، منذ صباح الجمعة الماضي، بتعليمات من النيابة العامة. وذكر مصدرأكمل القراءة »
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