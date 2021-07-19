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الصباح الفني

تبعمرانت تطرح أغنية مع عيد الأضحى

منذ 3 دقائق
تستعد الفنانة فاطمة تبعمرانت لطرح أغنية جديدة تزامنا مع عيد الأضحى بعنوان “وا ركاغ اوال أمازيغ” انتهت من تصويرها أخيرا على شكل فيديو كليب. الأغنية التي ستظهر على القنوات الرسمية لتبعمرانت على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصت فيها، خلال تصوير الكليب، على اختيار مناطق مختلفة بجهة سوس ماسة من اجل إظهارأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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