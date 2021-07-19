وطنية
وهبي: المجاطي تعذب النساء بـ “داعش”
كشف النائب عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول العالقين في سوريا والعراق، عن فظاعات ارتكبها قادة التيار المتطرف لتنظيــــم “داعــــش” الإرهابــــي، في حق النساء والأطفال المغاربة، من خلال شهادات استقاها أعضاء اللجنة من الذين عاشوا الويلات. وقال المتحدث نفسه، إن فتيحة المجاطي، أشرفت على تدبير ما يطلق عليهأكمل القراءة »
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