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تدبير عامل الزمن… رهان سياسي واقتصادي
ضرورة وضع “الزمن السياسي” في تناغم مع الزمن الفعلي لتحقيق الفعالية بقلم: د. عبد السلام الصديقي منذ أربع سنواتٍ خَلَت، كتبت ضمن مقالٍ حول شروط الصعود ما يلي: “نحن مطالَبـون بتغيير مُقاربتنا لعامل الزمن، واعتباره عامِلاً للإنتاج والتنافسية. فنظرتُنا إزاء الوقت، والتي يمكن وصفها بلا تردد بأنها متخلفة، هي مُكَلِّفَــةٌأكمل القراءة »
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