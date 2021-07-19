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الرياضة

رسالة رياضية: عودة الجيش

منذ 3 دقائق
عبد الإله المتقي
بعد سنوات عجاف، عاد الجيش الملكي لينافس على المراكز المتقدمة، ويضمن مشاركة قارية، فما هو السر؟ صحيح أن الفضل الكبير يعود إلى المدرب البلجيكي سفين فاندربروك، لأنه أحدث ثورة في الفريق، لكن مدربين كبارا سبقوه إلى هنا، وفشلوا، وبعضهم كانت تجربتهم بالنادي بمثابة نهاية لمسارهم، حتى صار الفريق مثل مقبرةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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