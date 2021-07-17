الصباح الفني
سلطان ينتهي من تصوير كليبه
صور المغني بدر سلطان، أحدث أعماله الفنية، على طريقة فيديو كليب يستعد للعودة به إلى الساحة الفنية، خلال الأيام المقبلة. وتقاسم سلطان مع جمهوره بعض كواليس تصوير الفيديو كليب، دون أن يكشف تفاصيل كثيرة عن العمل، إذ اكتفى بنشر تعليق، كتب فيه “قريبا”، وذلك لتشويق جمهوره أكثر. وينتظر أن يطرحأكمل القراءة »
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