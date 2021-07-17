حوادث
إصابة 6 أمنيين بالقصر الكبير
أصيبوا أثناء اشتباك عنيف مع عصابة لترويج الخمور تتكون من أب وابنيه أصيب ستة أفراد من دورية أمنية تابع لمفوضية القصر الكبير، أول أمس (الخميس)، بجروح متفاوتة الخطورة في مواجهة عنيفة أثناء تدخلهم لإيقاف عصابة تتكون من أب خمسيني وابنيه البالغين 20 سنة و26، الذين يعتبرون من بين أكبر المروجينأكمل القراءة »
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