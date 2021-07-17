ملف الصباح
كورونا… السيناريوهات المرعبة
الحالة الوبائية تقوي احتمال حجر جديد والحكومة تقلب في الاحتمالات السيئة والكرة في ملعب المواطن لا أحد يملك الجواب، ولا أحد أيضا يعرف ماذا سيقع غدا، أو بعد لحظات من الآن، لأن كل شيء متروك للأقدار ومتوقف على “تحورات” وضعية وبائية غير مستقرة، تنذر بالأسوأ إذا استمرت المؤشرات في تسجيلأكمل القراءة »
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