الرياضة
“ريمونتادا” تقود إناث المحمدية إلى القسم الأول
واصلت فروع شباب المحمدية تألقها، بصعود الفريق النسوي إلى القسم الممتاز في البطولة الاحترافية، بعد موسم واحد بالقسم الثاني. ويأتي صعود شباب المحمدية بعد أقل من أسبوعين من تتويج فريق كرة القدم داخل القاعة بالبطولة وكأس العرش، في أول موسم له بالقسم الأول. وأنهى الفريق النسوي لشباب المحمدية منافسات البطولةأكمل القراءة »
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