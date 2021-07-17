ملف الصباح
لنغير سلوكنا!!
عدم الالتزام بالتدابير يضاعف الإصابات والأرقام المرتفعة تلزم الحكومة بالتدخل يحل العيد الأضحى، مرة ثانية، في أجواء يسيطر عليها التوجس والحذر، بسبب استمرار جائحة كورونا في التطور وإنتاج فصائل جديدة متحورة، أكثر عدوى وأسرع انتشارا. ويتخوف المتتبعون من نكسة بعد تسجيل أرقام بمنحى تصاعدي منذ الإعلان عن التخفيف الأخير، وتقليصأكمل القراءة »
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