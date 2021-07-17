الرياضة
جامعة القوى تدافع عن اختياراتها
بوكراع قال إن تحقيق الحد الأدنى لم يعد كافيا للتأهل كشف عبد الله بوكراع، المدير التقني للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، أن علمية اختيار العدائين الذين يمثلون المغرب في أولمبياد طوكيو، خضعت لمعايير محددة وشروط قبلية. وأوضح بوكراع في ندوة صحافية عقدها، أول أمس (الخميس) بالرباط، أن ظروف تحضير عدائيأكمل القراءة »
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