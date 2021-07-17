وطنية
الاغتناء غير المشروع يلاحق مسؤولين بالصحة
مطالب بفتح تحقيق في إتلاف وحرق وثائق رسمية بعد إقالة قائمين على مديرية الأدوية تنفجر ألغام الفضائح تحت أقدام مسؤولين كبار بوزارة الصحة يوما بعد آخر، تتعلق باتهامات ثقيلة يعاقب عليها القانون، خاصة بعد إقالة بعضهم ممن تورطوا في اختلالات بالجملة، ما دفع فاعلين في القطاع الصحي، إلى دق ناقوسأكمل القراءة »
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