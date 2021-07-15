وطنية
تنديد بالعنصرية ضد مغاربة إسبانيا
عبر المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، عن قلقه الشديد إزاء اندلاع العنف العنصري ضد المغاربة بإسبانيا، من قبل بعض الفئات المتشبعة بالفكر العنصري المتطرف، والذي يتواصل منذ مقتل شاب مغربي على يد مواطن إسباني، منتصف يونيو الماضي، بمدينة مورسيا. ودعا المرصد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باعتبار مسؤوليته فيأكمل القراءة »
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