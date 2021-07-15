الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي رفض لسعد الشابي، مدرب الرجاء الرياضي، عودة الثلاثي محسن متولي وسند الورفلي ووائل السعداوي إلى المجموعة التي واجهت أمس (الأربعاء)، المغرب التطواني، لحساب الجولة 27 من البطولة. ورغم تدخلات بعض الأعضاء، تشبث الشابي بموقفه، رغم ترخيصه للاعبين بخوض الحصص التدريبية التي سبقت المباراة. الجيش الملكي غاب جلال الداوديأكمل القراءة »
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