الرياضة
نهائي الهواة الاثنين بالمحمدية
برمجت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة نهاية البطولة الوطنية للقسم الوطني الأول، التي تجمع بين أمل الفتح الرياضي والاتفاق الرياضي المراكشي، الاثنين المقبل بملعب البشير بالمحمدية، انطلاقا من الخامسة. وأعلنت العصبة أن المباراة ستجرى لتحديد بطل الموسم، وفق الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، ودون حضور الجمهور، على أن يكون أملأكمل القراءة »
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