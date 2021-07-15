الرياضة
غرفة التحكيم تبت في ملف السلة
تنظر غرفة التحكيم الرياضية المغربية، اليوم (الخميس)، في ملف الطعن الذي تقدم به اتحاد طنجة لكرة السلة ضد الجامعة، للمطالبة بإيقاف الموسم الرياضي الجاري، بالنظر إلى الخروقات الكثيرة التي شابته. وعلمت “الصباح”، أن غرفة التحكيم الرياضي تعقد جلسة، اليوم (الخميس)، من أجل البت في الملف، الذي يطالب من خلاله اتحادأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا