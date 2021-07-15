الرياضة
ميسي مرشح للكرة الذهبية
أعاد تتويج المنتخب الأرجنتيني بـ”كوبا أمريكا”، النجم ليونيل ميسي، بقوة للمنافسة على الكرة الذهبية، بعدما بات المرشح الأبرز للظفر بها. وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن تتويج ميسي مع الأرجنتين بـ”الكوبا” جعله يتقدم كثيرا في سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. وتابعت الصحيفة، أنه إلى جانب الظفرأكمل القراءة »
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