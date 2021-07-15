وطنية
استقالة 30 برلمانيا لتغيير “العتبة”
استقال لحد الآن 30 برلمانيا من كلا المجلسين النواب والمستشارين، في إطار عملية تبادل المواقع وتغيير المؤسسات، أو على حد تعبير بعضهم « تغيير العتبة» قبل انتهاء الولاية الانتدابية. وقالت مصادر « الصباح» إن استقالات البرلمانيين ستتواصل تباعا، بعدما أشر عليها زعماء الأحزاب بمنحهم التزكية البرلمانية واختيار الدوائر التي يرونأكمل القراءة »
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