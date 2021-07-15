الرياضة
ريال مدريد يصدم برشلونة
تمكن ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع نجم برشلونة للشباب، خوامي جاردي، في الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ريال مدريد نجح في خطف موهبة برشلونة الشابة، على أن ينضم إلى صفوف فريق كاستيا تحت قيادة راؤول غونزاليس. وتمكن ريال مدريد من جلب صاحب 19 سنة، في صفقةأكمل القراءة »
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