وطنية
استمرار تراجع ثقة الأسر
مندوبية التخطيط: أزيد من 65 في المائة صرحت بتدهور المعيشة أفرجــــــت المندوبيـة السامية للتخطيط، عن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، في مذكرة إخبارية تهم الفصل الثاني من 2021، جاء فيه أن نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، بلغت 65,6 بالمائــــــة، فيما اعتبرت 19,6 بالمائة منهاأكمل القراءة »
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