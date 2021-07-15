مقالات الرأي
الدعاة الجدد… بين عصرنة التدين وبيع الدعوة
هل يمكن تصنيف عنوان “الدعاة الجدد” ضمن عناوين الحركات والتيّارات الإسلاميّة الأخرى؟ وهل يشكّل “الدعاة الجدد” ظاهرة خارجة عن السياق الحركي والدعوي الإسلامي؟ وبالتالي لا يخضع للمعايير البحثية والعلمية والقواعد المنهجية، التي تسري على غيرها عند الرصد والبحث والتناول؟ يحاول هذا الكتاب وهو من تأليف مجموعة من الباحثين أن يطرقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا