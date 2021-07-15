حوادث
6 سنوات لسارق هاتف من مستشفى
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شخصا وحكمت عليه ب6 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلني البين. وأوقفت عناصر الأمن الخاص والشرطة المداومة بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، المتهم فيماأكمل القراءة »
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