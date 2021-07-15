اذاعة وتلفزيون
مخرج بلجيكي يبحث عن ممثلة مغربية
إنتاجات أجنبية تسابق الزمن للتصوير قبل انتكاسة جديدة بسبب الجائحة ينشغل عدد من المخرجين الأجانب بالتحضير لتصوير إنتاجاتهم السينمائية والتلفزيونية المؤجلة بالمغرب بسبب تفشي وباء كورونا، ومن بينها فيلم بلجيكي اختار أن تشارك في بطولته ممثلة مغربية إلى جانب ممثلين أجانب. وأوضحت مصادر ل”الصباح” أن مجموعة من المخرجين يرغبون فيأكمل القراءة »
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