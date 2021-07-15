الرياضة
راموس وحكيمي والقرار الصحيح
أثار الحديث الذي رصده الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان، بين اللاعبين سيرجيو راموس وأشرف حكيمي، جدلا في منابر إعلامية إسبانية خاصة الموالية لريال مدريد. ووثق باريس سان جيرمان اللقاء الأول لراموس بلاعبي باريس سان جيرمان، ومن بينهم أشرف حكيمي، ليجمعهما حديث خاص نقل منه سؤال من راموس للاعب المغربي جاءأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا