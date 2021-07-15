الرياضة
أمرابط قريب من الليغا
أكد الدولي المغربي، نور الدين أمرابط، أنه يمتلك عرضا مغريا من، ملقا الممارس في الدرجة الثانية من الدوري الإسباني، في ظل عدم رغبة إدارة النصر السعودي في تجديد عقده. وأفاد أمرابط في تصريح لقناة “ESPN”، أنه يمتلك عرضا من فريق ملقا الإسباني، ملمحا لإمكانية العودة إليه بعدما سبق وأن تألقأكمل القراءة »
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