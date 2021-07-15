الرياضة
رسالة رياضية: أزمة ثقة
أثارت أزمة جامعة الملاكمة مع ملاكمي المنتخب الوطني، المشارك في أولمبياد طوكيو، العديد من التساؤلات، بالنظر إلى اقتراب موعد الألعاب الأولمبية، وتأثيرها السلبي على الوفد المغربي، ما يؤكد غياب الثقة بين الرياضيين والمسؤولين. وطرحت الأزمة علامات استفهام حول العلاقة بين المسؤولين التقنيين والإداريين وبين الرياضيين، إذ ليس من المنطقي التضحيةأكمل القراءة »
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