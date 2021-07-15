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الصباح الفني

الوعد وعبده يعودان بـ “فينك يا غالي”

منذ 5 دقائق
ملصق الأغنية (خاص)
الأغنية الجديدة من ألحان التونسي الراحل الجموسي وستصدر تزامنا مع عيد الأضحى تستعد الفنانة عائشة الوعد والفنان مهدي عبده، لإصدار عملهما الغنائي الجديد ” فينك ياغالي”، وهي رائعة من روائع الفنان التونسي الراحل محمد الجموسي، تزامنا مع عيد الأضحى. قالت الفنانة عائشة الوعد، عن هذا الديو الجديد، في بلاغ لها،أكمل القراءة »


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