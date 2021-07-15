الصباح الفني
الوعد وعبده يعودان بـ “فينك يا غالي”
الأغنية الجديدة من ألحان التونسي الراحل الجموسي وستصدر تزامنا مع عيد الأضحى تستعد الفنانة عائشة الوعد والفنان مهدي عبده، لإصدار عملهما الغنائي الجديد ” فينك ياغالي”، وهي رائعة من روائع الفنان التونسي الراحل محمد الجموسي، تزامنا مع عيد الأضحى. قالت الفنانة عائشة الوعد، عن هذا الديو الجديد، في بلاغ لها،أكمل القراءة »
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