مجتمع
المخطط الأخضر يرفع إنتاجية الحوامض
أوضح محمد النماوي، المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببني ملال خنيفرة ، أن تنظيم اليوم الدراسي التواصلي حول قطاع الحوامض، يهدف إلى تسليط الضوء على الإمكانات والمؤهلات الجهوية لهذه السلسلة، والبحث عن حلول للإجابة عن انتظارات ومشاكل المنتجين والمصدرين والمهنيين المنتسبين لهذا القطاع. وأضاف المصدر ذاته، أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا