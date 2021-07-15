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أراجيف أمريكا

منذ دقيقتين
آخر دولة يمكن أن تقدم دروسا في حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، هي الولايات المتحدة الأمريكية. وأول ما ينبغي أن يخجل ويصمت، حين يتعلق الأمر بمحاكمات صحافيين وكتاب رأي وقضايا الصحافة والتعبير، هي حكومات واشنطن الغارقة، حتى الأذنين، في الفظاعات. فالمغرب، مهما فعل، لن يقبل أن يُكتب في سجله التاريخي اسمأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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