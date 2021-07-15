الأولى
متسولون تحولوا إلى “قطاع طرق”
الفقر والحاجة أصبحا بمثابة تفويض لابتزاز المغاربة وحرمانهم من ارتياد الفضاءات العامة كشر المتسولون عن أنيابهم في الآونة الأخيرة، واستباحوا أموال المواطنين، وباتوا يعتبرون أنفسهم مساهمين فيها، ومن واجب المغربي التعشير عليها، وإلا يوسم بلقب “الجيعان”، بل يمتد الأمر أحيانا إلى ابتزاز مباشر، ويمكن أن يتحول إلى اعتداء لفظي أوأكمل القراءة »
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