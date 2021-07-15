الأولى
وعود العثماني تتساقط
الشامي رصد انتقائية التعويض عن فقدان الشغل وأوجه محدودية آليته وشروطه المقيدة أسقط أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الوعد الحكومي بتعميم التعويض عن فقدان الشغل خلال الستة أشهر الأولى من التوقف عن العمل، إذ رصد رفاقه في رأي استشاري طالب به مجلس المستشارين محدودية الآلية و شروطهاأكمل القراءة »
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