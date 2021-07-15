الأولى
محاكـم منكـوبــة
استنفر عدم توفر محاكم الاستئناف بالحسيمة والرشيدية والعيون وتازة وورزازات، على الحد الأدنى من القضاة، الذي يسمح بتصريف الأشغال بكيفية جيدة، ويحقق النجاعة القضائية، محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أصدر، أول أمس (الثلاثاء)، كتابا وجهه إلى القضاة، لأجل ملء الشغور. وذكر الكتاب، الذي تتوفر “الصباح”أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا