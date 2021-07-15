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فضيحة جنسية تهز مديرية التحكيم
اعتقال حكم فدرالي لكرة القدم بتهمتي اغتصاب حكمة والخيانة الزوجية أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، صباح أمس (الأربعاء)، بمتابعة حكم فدرالي، من عصبة الشرق، في حالة اعتقال، بتهمتي الاغتصاب والخيانة الزوجية، بحكم أنه أب لثلاثة أبناء، بعد اتهامه من قبل حكمة من عصبة الغرب. وأوقفت مصالح الأمن بوجدةأكمل القراءة »
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