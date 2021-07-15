الأولى
مغاربة في شبكات جنس إسبانية
الأمن داهم أوكارها وحديث عن فرار أفرادها إلى دول أخرى أرهقت شبكة للدعارة واستغلال القاصرين جنسيا، يقودها مغاربة، الأمن الإسباني، الذي يطارد أعضاءها، بعد اختفاء أغلبهم عن الأنظار. وأصدرت محكمة “ملقا” الإسبانية، المختصة في النظر في قضايا الأحداث القاصرين، أخيرا، مرسوما بتفتيش أوكار، يشتبه في أنها في ملكية الشبكة، واعتقالأكمل القراءة »
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