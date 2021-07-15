الرياضة
إيبينغي: نريد مشاركة خارجية
مدرب بركان قال إن فريقه لم يكن في المستوى حقق نهضة بركان فوزا ثمينا على ضيفه حسنية أكادير، بهدف لصفر في المباراة التي جمعت بينهما مساء أول أمس (الثلاثاء)، بالملعب البلدي ببركان، ضمن الدورة 27 من البطولة الوطنية الاحترافية القسم الأول. وسجل الهدف الوحيد في المباراة زكرياء حدراف في الدقيقةأكمل القراءة »
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