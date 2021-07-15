البيضاء-أنفا: تكريم التلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في البكالوريا

تخليدا لذكرى عيد العرش المجيد، نظمت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بعمالة مقاطعات البيضاء أنفا، أمس الأربعاء، حفلا للتميز تكريما للتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في مختلف الشعب والمسالك بمستوى السنة الثانية بكالوريا برسم الموسم الدراسي 2020-2021.

وحسب معطيات قدمتها المديرية خلال هذا الحفل، فإن عدد الناجحين المتمدرسين بامتحانات البكالوريا خلال هذا الموسم الدراسي، بلغ 3597 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح وصلت إلى 80.58 في المائة.

وبلغ عدد الإناث ضمن مجموع الناجحين 1859، أي بنسبة نجاح تصل إلى 83.25 في المائة، فيما بلغ عدد الناجحين من الذكور 1738 بنسبة 77.90 في المائة.

وأشادت المديرة الإقليمية بشرى أعريف بالمناسبة، بالانخراط الفعال الذي أبانت عنه أسرة التربية والتكوين والسلطات الترابية والأمنية وفعاليات المجتمع المدني ومختلف المتدخلين، إسهاما في تحقيق الأهداف المنشودة ذات الصلة.

ودعت المتوجين والمتوجات إلى مواصلة المثابرة والاجتهاد في مشوارهم الدراسي تحقيقا لطموحاتهم(ن) الشخصية.

وفي ختام هذا الحفل، الذي جرى خلاله التقيد بالإجراءات التي يفرضها البروتوكول الصحي للحد من انتشار وباء كوفيد 19، جرى توزيع الهدايا على المتفوقين والمتفوقات.