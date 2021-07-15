بأمر من الملك…توجه ثلاث طائرات عسكرية محملة بالمساعدات الطبية إلى تونس

غادرت ثلاث طائرات عسكرية تحمل كل واحدة منها 13.5 طنا من المساعدات الطبية، صباح اليوم الخميس، القاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية بالقنيطرة، متوجهة إلى تونس، في إطار المساعدة الطبية العاجلة التي أمر الملك محمد السادس بإرسالها إلى هذا البلد المغاربي الذي يشهد تدهورا في الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد- 19.

وكان الملك محمد السادس، قد تفضل بإعطاء تعليماته السامية لإرسال مساعدة طبية عاجلة لتونس، عقب تدهور الوضع الوبائي في هذا البلد المغاربي الشقيق بسبب الارتفاع الحاد في حالات العدوى والوفيات المرتبطة بفيروس كوفيد-19.

وتتكون هذه المساعدة الطبية من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير. كما تشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما.

وإضافة إلى الطائرات العسكرية الثلاث التي توجهت اليوم إلى تونس، ستتوجه في الأيام المقبلة طائرات عسكرية أخرى نحو هذا البلد الشقيق لمواصلة نقل هذه المساعدة الطبية التي تندرج في إطار روابط التضامن الفعال بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذلك في إطار الأخوة العريقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.