الصباح الفني
صويلح: المسرح عشقي الأول
ما هي الأعمال التي شاركت فيها وحققت لك متعة فنية؟ أحرص في كل أعمالي، سواء في التلفزيون أو السينما أو المسرح، العمل بإخلاص للإبداع في الشخصيات التي أجسدها، ويكفي أن أذكر بعض المسلسلات التي لعبت فيها أدوارا مختلفة، ومنها المسلسل “زهر ومرشة”، حيث لعبت دور “الغالي”، علما أن المسلسل يندرجأكمل القراءة »
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