الصباح الفني
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العثور على سفينة غرقت قبل قرون أعلن غريغوري غولوفتشانسكي، رئيس بعثة كاما الأثرية بجامعة بيرم الروسية، أن البعثة عثرت على سفينة في نهر كاما غرقت قبل عدة قرون. وأشار رئيس البعثة إلى أن السفينة تعود مبدئيا إلى القرنين السابع عشر والتاسع عشر، على عمق 20 مترا قرب بلدة خوخلوفكا. ويبلغأكمل القراءة »
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