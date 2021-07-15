حوادث
جانحان يحتجزان مسنة معاقة
فرقة مكافحة العصابات بمراكش فكت لغز الواقعة الإجرامية باعتماد أبحاث تقنية نجحت فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، في فك لغز جريمة احتجاز مسنة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعريضها للسرقة ببيتها، بعد التمكن من إيقاف جانحين مبحوث عنهما على الصعيد الوطني لخطورة جرائمهما. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلوماتأكمل القراءة »
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