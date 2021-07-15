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الريفي مديرا لمعهد المخطوطات العربية
صادق المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، بحضور وفد مغربي وازن، على تعيين مرشح المملكة المغربية الدكتور مراد الريفي بمنصب مدير معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. ويعتبر المعهد من المراكز الخارجية التابعة لمنظمة الألكسو، ويعنى بالمخطوطات العربية سيما عبر تشجيع البحث العلمي والفهرسة والنشر الورقي والرقمي وإغناء الرصيد منأكمل القراءة »
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