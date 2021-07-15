مقالات الرأي
مواقع التواصل مرتع للإرهاب
لكحل قال إنها تنفلت من رقابة الدولة والأسرة قال سعيد لكحل إن تنظيمات الإسلام السياسي أكثر نشاطا واستغلالا لمواقع التواصل الاجتماعي، بل إن التنظيمات الإرهابية تكاد تجعل هذه المواقع مجال نشاطها الرئيسي ووسيلتها الأساسية في الاستقطاب والتجنيد. وأضاف الباحث في الحركات الإسلامية أن هذه المواقع تنفلت من رقابة الدولة ومنأكمل القراءة »
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