الرياضة
رونالدو هداف لليورو رغم الإقصاء
أحرز النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لقب هداف النسخة 16 من نهائيات بطولة كأس أمم أوربا لكرة القدم، رغم خروجه مبكرا من “يورو 2020” مع منتخب بلاده. وأحرز رونالدو 5 أهداف في ثلاث مباريات خلال (360 دقيقة) ضمن مجموعة “الموت” السادسة، في مرمى هنغاريا وألمانيا وفرنسا، قبل أن يخرج مع منتخبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا