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الرياضة

رونالدو هداف لليورو رغم الإقصاء

منذ 4 دقائق
أحرز النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لقب هداف النسخة 16 من نهائيات بطولة كأس أمم أوربا لكرة القدم، رغم خروجه مبكرا من “يورو 2020” مع منتخب بلاده. وأحرز رونالدو 5 أهداف في ثلاث مباريات خلال (360 دقيقة) ضمن مجموعة “الموت” السادسة، في مرمى هنغاريا وألمانيا وفرنسا، قبل أن يخرج مع منتخبأكمل القراءة »


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