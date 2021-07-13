برقية تهنئة من الملك إلى رئيس مونتينيغرو

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ميلو ديوكانوفيتش، رئيس مونتينيغرو ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني لميلو ديوكانوفيتش ، وأطيب المتمنيات لشعب مونتينيغرو بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية “وبهذه المناسبة ، أعرب لكم عن اعتزازي بما يجمع بين بلدينا من علاقات أساسها الصداقة المتينة والتقدير المتبادل ، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تمتين علاقات التعاون بينهما ، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الصديقين”.