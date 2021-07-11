1057 إصابة جديدة و828 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1057 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، مقابل حالة 828 شفاء، وتسع وفيات.

أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل”كوفيد-19″، فبلغ 10 ملايين و358 ألف و218 شخصا، بينما وصل عدد المتلقين للجرعة الثانية إلى 9 ملايين و221 ألف و657 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 542 ألف و462 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 524 ألفا و826 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96.7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9369 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (426)، ومراكش-آسفي (182)، وسوس-ماسة (181)، والرباط-سلا-القنيطرة (125)، وفاس-مكناس (32)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (31)، والعيون-الساقية الحمراء (20)، وجهة الشرق (19)، والداخلة-وادي الذهب (14)، ودرعة-تافيلالت (10)، وبني ملال-خنيفرة (9)، وكلميم-واد نون (8).

أما بخصوص الوفيات، فسجلت ثلاث حالات بجهة الدار البيضاء-سطات وحالتان بجهتي مراكش-آسفي وفاس-مكناس، وحالة وفاة واحدة بكل من جهتي سوس-ماسة ودرعة-تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1490.6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2.9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 8267 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 49 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 307، منها 13 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و154 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 فتصل إلى 9.7 في المائة.