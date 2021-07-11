إيطاليا تظفر بلقب كأس أوروبا للأمم على حساب إنجلترا

تمكن المنتخب الإيطالي من الظفر بكأس أوروبا للأمم، ثاني لقب قاري له بعد 1968، عقب تغلبه في مباراة نهاية مشوقة على المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح (3-2) بعد انقضاء الوقت الأصلي (1-1)، وذلك على ملعب ويمبلي بلندن.

وسجل الظهير الأيسر لوك شو هدف الافتتاح المباغت بعد دقيقة و57 ثانية على صافرة البداية، ليكون أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية، بينما عادلت إيطاليا في منتصف الشوط الثاني على إثر ركنية تابعها المدافع ليوناردو بونوتشي (67).

وخلال ركلات الترجيح، صد الحارس جانلويجي دوناروما ركلتين لتضمن إيطاليا اللقب.

بذلك، تمكنت إيطاليا من رفع عدد ألقابها الكبرى إلى ستة، بعد تتويجها بلقب المونديال أربع مرات آخرها في 2006، فيما لا تزال إنجلترا صائمة عن الألقاب منذ مونديال 1966 على أرضها أيضا.

وفيما سمح بحضور حوالي 67 ألف متفرج، بينهم 7500 مشجع إيطالي تطبيقا لبروتوكول فيروس كورونا، حاول المئات من المشجعين الإنجليز اقتحام بوابات ملعب ويمبلي في محاولة للدخول، حيث توترت الأجواء قبل ساعات من النهائي، بعد أن نجح بعضهم في الدخول دون بطاقات بحسب المتحدث باسم الملعب.

وعززت إيطاليا سلسلتها القياسية من 34 مباراة دون خسارة (27 فوزا و7 تعادلات)، حارمة إنجلترا من التغلب عليها للمرة الأولى في بطولة كبرى (مونديال وكأس أوروبا).

وخاض المنتخبان مشوارا رائعا في النهائيات الحالية التي أقيمت في 11 دولة، إذ لم تهتز شباك إنجلترا سوى مرتين وأقصت ألمانيا من ثمن النهائي.

أما إيطاليا التي خاضت النهائي العاشر لها في البطولات الكبرى، بعد كارثة الغياب عن مونديال 2018، فقد قدمت لعبا مشوقا هجوميا وأقصت في طريقها منتخبات من أمثال بلجيكا وإسبانيا قبل التفوق على مضيفة النهائي.

وشارك الظهير كيران تريبييه أساسيا في تشكيلة منتخب إنجلترا، بدلا من لاعب أرسنال اليافع بوكايو ساكا، ليعود المدرب غاريث ساوثغيت إلى خطة من خمسة مدافعين استخدمها خلال الفوز على ألمانيا 2-صفر في ثمن النهائي.

ومذاك الوقت، جلس تريبييه (30 عاما)، لاعب أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا، بديلا خلال الفوز على أوكرانيا في ربع النهائي ثم الدنمارك في نصف النهائي.

فضلا عن ذلك، لم يغير ساوثغيت تشكيلة يتقدمها الهداف هاري كاين، صاحب هدف الفوز في الوقت الإضافي ضد الدنمارك.

وفي المقابل، دفع المدرب روبرتو مانشيني بتشكيلة مطابقة لتلك التي تفوقت على إسبانيا بركلات الترجيح في نصف النهائي (4-3-3).

وبقي إيمرسون بالمييري، لاعب تشلسي الإنجليزي، في مركز الظهير الأيسر بدلا من المصاب ليوناردو سبيناتسولا.