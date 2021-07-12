مقالات الرأي
خمسة تدريبات على تقبل الظلم
علاء الأسواني * أولا: إذا سألوك عن العدل قل لهم مات عمر تتردد هذه العبارة كثيرا بهدف الإشادة بعدل الخليفة عمر بن الخطاب (رض). كان الخليفة عمر بلا شك حاكما عظيما لكن العبارة تحمل دلالة سلبية، فإذا كان العدل قد انتهى بوفاة عمر فلا يجب علينا أن نتوقع العدلأكمل القراءة »
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