أســــــرة
يسبب التهابات العين
المسعودي شدد على التشخيص المبكر لمنع تطور أعراض المرض كشف بوشعيب المسعودي، اختصاصي في أمراض العظام والمفاصل والروماتيزم، المعروف بالتهاب الفقرات اللاصق، مؤكدا أنه مرض روماتيزمي يصيب بشكل رئيسي، العمود الفقري. وأوضح المسعودي في حوار مع “الصباح”، أن المرض يكون السبب في التحام فقرات العمود الفقري، وتصلبها. في ما يليأكمل القراءة »
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