الصباح السياسي
كفى إضاعة للوقت
حزب الاستقلال يحذر من التأخر المسجل ويقدم خطة إنقاذ تشمل 5 تدابير استعجالية حذر حزب الاستقلال من التأخر المسجل على مستوى حصيلة العمل الحكومي الحالي، إذ اعتبرت رابطة الاقتصاديين التابعة له أنه لم يعد مسموحا “إضاعة الوقت” أو “تشتيت الموارد، أو عدم الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة”. لذلك، أصبح من الضروريأكمل القراءة »
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