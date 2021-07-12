حوادث
تنسيق أمني يطيح بشبكة مخدرات
معلومات استخباراتية مكنت أمن عين الشق من إجهاض صفقة إجرامية وحجز معدات خطيرة أطاحت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن عين الشق بالبيضاء، زوال الخميس الماضي، بشبكة إجرامية لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن افتضاح أفراد الشبكة، تم بناء على تنسيق أمني بينأكمل القراءة »
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